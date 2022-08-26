Земснаряд затонул в Кстовском районе

В Кстовском районе в Волге наполовину затонул земснаряд – судно для дноуглубительных работ. Очевидцы сообщили об инциденте в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты выехали на место происшествия в село Работки и увидели в воде полузатонувший несамоходный земснаряд «Кстово-204». Следов утечки топлива обнаружено не было, вода в реке также соответствует всем нормативам, о чем свидетельствуют результаты исследования.

Как выяснилось, судно принадлежит кстовскому предприятию «Управление механизации-5», которое и должно заниматься его содержанием. Росприроднадзор направил руководству предприятия предостережение, согласно которому нарушение должно быть ликвидировано.