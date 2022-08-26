Площадь лесного пожара в Воротынском районе сократилась до 90 гектаров

Площадь активного горения в зоне лесного пожара в Воротынском районе сократилась до 90 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- На месте продолжают работать 3 вертолета, задействованная группировка - около 900 человек и 160 единиц техники. С помощью беспилотных систем проводится воздушная разведка. В круглосуточном режиме патрулируется периметр пожара, продолжается работа по обновлению и расширению минерализованных полос, - рассказали в ведомстве.

Напомним, крупный лесной пожар в Воротынском районе бушует около десяти дней. Только 24 августа его удалось локализовать – площадь, пройденная огнем на тот момент составляла более 6 гектаров. Сегодня стало известно, что сгоревшие в Воротынском районе леса планируется восстанавливать.