Только 4 родника из 20 имеют нормальные показатели воды

По просьбе создателей проекта «Живые родники» Нижегородский водоканал провел лабораторные исследования воды из 20 источников, расположенных в Каменском сельсовете Богородского района. Местные жители постоянно используют воду из этих родников, поэтому самые активные из них объединили усилия для благоустройства территории вокруг. Инициатором стала семья Андреевых из села Каменки.

- Идею проекта предложила моя 11-летняя дочь Ася в феврале этого года, - говорит Иван Андреев. – Мы сами пьем воду из этих родников, поэтому решили навести на них порядок. В итоге к нам присоединились уже около 150 человек, причем как взрослых, так и детей.

За полгода была проделана большая работа: благоустроена территория у 20 родников, вывезены машины мусора. В свою очередь Нижегородский водоканал бесплатно проверил качество воды в современной химико-бактериологической лаборатории. В итоге не все результаты порадовали местных жителей.

- Вода в четырех родниках на момент отбора проб соответствовала всем нормативам, - подчеркнул заместитель главного инженера Михаил Лихотников. – Еще в ряде источников обнаружено превышение по химическим показателям, например, магния. Такая вода вполне пригодна для питья после кипячения, так как магний выпадает в осадок. А вот при бактериальном загрязнении, которое мы обнаружили в отдельных пробах, использовать воду не стоит, сначала надо провести очистку и дезинфекцию. И точно надо отказаться от забора воды в источниках, где превышено содержание нитратов, убрать которые можно только при помощи очистных установок.

Сегодня у родника «Мочилище» установлен первый информационный аншлаг с результатами лабораторных исследований воды. В планах у проекта «Живые родники» поставить такие плакаты у каждого источника, а в дальнейшем расширить границы исследований.

Подробная информация о результатах исследований - ВКонтакте.