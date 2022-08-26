Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы

Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие один-три часа сегодня, 26 августа. Об этом сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным ведомства, непогода может продлиться до самого вечера. В связи с чем повышаются риски возникновения различных ЧС.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области порекомендовали населению на время грозы:

- держитесь вдалеке от окон, дверей, антенн, не касайтесь водопроводных кранов;

- отключите в доме все бытовые и электроприборы, радио, не используйте обычный или сотовый телефон;

- не прячьтесь под высокими деревьями, особенно одинокими;

- держитесь в стороне от металлических конструкций, укройтесь в магазине или жилом доме;

- отключите сотовый телефон, находясь на улице;

- не купайтесь в водоёмах, не используйте велосипед или мотоцикл;

- будьте предельно осторожны в обращении с открытым огнём, в случае отключения света в доме.

Напомним, ранее синоптики поделились предварительными прогнозами на сентябрь-2022.

Сейчас мы наблюдаем, что конец августа принёс с собой в Нижегородскую область жару, ясную погоду и припекающее солнце, но каким окажется первый осенний месяц? Затянется ли лето дальше календарного сезона или погода станет более комфортной и прохладной? Читайте подробнее здесь.