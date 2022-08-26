Нижегородский стадион "Водник" затопило после ливня 25 августа Фото: СОЦСЕТИ

Стадион "Водник" в центре Нижнего Новгорода затопило после ливня, прошедшего вчера, 25 августа. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видео, опубликованного в сообществе, запечатлён стадион "Водник", по трибунам которого мощным потоком льются ливневые воды прямо на дорожки и футбольное поле.

Напомним, подобное случается в городе уже не в первый раз. К примеру, в июле этого года "Водник" уже уходил под воду, как и большая часть всей верхней части Нижнего Новгорода. Ранее мы подробно рассказывали о последствиях ливней, накрывших приволжскую столицу в июле-2022.