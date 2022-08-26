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Политика26 августа 2022 11:23

Андрей Дранишников назначен главой Балахнинского района

Его кандидатура была избрана на очередном заседании Совета депутатов
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА

Депутат гордумы Нижнего Новгорода Андрей Дранишников назначен главой местного самоуправления Балахнинского округа. Его кандидатура была избрана на заседании Совета депутатов 25 августа, сообщается в группе районной администрации ВКонтакте.

Андрей Дранишников с 21 июля временно исполняет обязанности полномочия главы Балахнинского округа после отставки Александра Галкина. На минувшем заседании Совета депутатов на роль главы района были представлены две кандидатуры – Андрея Дранишникова и Евгения Велиаса – начальника Малокозинского территориального отдела. В результате все 19 депутатов проголосовали за Андрея Дранишникова.

В своем обращении Андрей Дранишников сказал, что рассчитывает на плодотворную работу с депутатами и анонсировал ряд важных изменений в структуре администрации.