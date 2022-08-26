Андрей Дранишников назначен главой Балахнинского района

Депутат гордумы Нижнего Новгорода Андрей Дранишников назначен главой местного самоуправления Балахнинского округа. Его кандидатура была избрана на заседании Совета депутатов 25 августа, сообщается в группе районной администрации ВКонтакте.

Андрей Дранишников с 21 июля временно исполняет обязанности полномочия главы Балахнинского округа после отставки Александра Галкина. На минувшем заседании Совета депутатов на роль главы района были представлены две кандидатуры – Андрея Дранишникова и Евгения Велиаса – начальника Малокозинского территориального отдела. В результате все 19 депутатов проголосовали за Андрея Дранишникова.

В своем обращении Андрей Дранишников сказал, что рассчитывает на плодотворную работу с депутатами и анонсировал ряд важных изменений в структуре администрации.