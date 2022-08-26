Иномарка столкнулась с поездом в Володарском районе 25 августа

ДТП на железнодорожном переезде произошло минувшим вечером в Володарском районе: там иномарка столкнулась с поездом при пересечении путей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Авария произошла около 21:45 на участке Сартаково – Мулино. 64-летний водитель автомобиля «Ниссан» нарушил правила проезда железнодорожного переезда, в результате чего столкнулся с поездом, - рассказали в ведомстве.

В результате водитель получил множественные травмы. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом шейного отдела позвоночника.

По данным ГЖД, количество ДТП на переездах в границах Нижегородской области в первом полугодии 2022 года снизилось в три раза. За январь-июнь на переездах в регионе зафиксирован 1 случай столкновения автомобиля с поездом.