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Происшествия26 августа 2022 9:15

Маршрутка упала с моста в Краснобаковском районе Нижегородской области

Водитель отделался синяками
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Маршрутка упала с моста в Краснобаковском районе Нижегородской области

Маршрутка упала с моста в Краснобаковском районе Нижегородской области

Фото: СОЦСЕТИ

Маршрутка упала с моста в Краснобаковском районе Нижегородской области вчера, 25 августа. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По их словам, пассажиров внутри не было. Водитель, к счастью, отделался синяками. Каких-либо других данных об обстоятельствах происшествия нет.

Напомним, десять человек пострадали при столкновении иномарки и автобуса в Дзержинске 24 августа. Ранее мы рассказывали, что пассажирский автобус "ПАЗ" и легковой автомобиль "Мерседес" с полуприцепом столкнулись примерно в 15:15 у дома №48 на Автозаводском шоссе.