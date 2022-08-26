Маршрутка упала с моста в Краснобаковском районе Нижегородской области Фото: СОЦСЕТИ

Маршрутка упала с моста в Краснобаковском районе Нижегородской области вчера, 25 августа. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По их словам, пассажиров внутри не было. Водитель, к счастью, отделался синяками. Каких-либо других данных об обстоятельствах происшествия нет.

Напомним, десять человек пострадали при столкновении иномарки и автобуса в Дзержинске 24 августа. Ранее мы рассказывали, что пассажирский автобус "ПАЗ" и легковой автомобиль "Мерседес" с полуприцепом столкнулись примерно в 15:15 у дома №48 на Автозаводском шоссе.