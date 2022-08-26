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Общество26 августа 2022 8:42

Улицу Рождественскую перекроют в Нижнем Новгороде до 28 августа

Движение трамваев не изменится
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Улицу Рождественскую перекроют в Нижнем Новгороде до 28 августа. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Улицу Рождественскую перекроют в Нижнем Новгороде до 28 августа. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Рождественской приостановят в Нижнем Новгороде до 28 августа. А именно на участке от площади Маркина до улицы Широкой и на участке площади Маркина напротив дома №2. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 00:01 27 августа до 05:00 28 августа. Движение трамваем при этом не изменится.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Кроме того, на данном участке запрещена стоянка и парковка транспортных средств. Припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку, – добавили в департаменте.