Больше тысячи нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По последним данным на 26 августа, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 1 074 жителя. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 437 731. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 529 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса полностью излечились 420 324 жителя региона.

Общее число жертв вируса в регионе составляет 11 620 человек. За последние сутки один нижегородец скончался от коронавируса.

Известно, что госпитализированы 114 человек.

Напомним, уже свыше 2 миллионов человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 5%.

С 15 августа в больницы региона вернулся масочный режим. А 19 августа было было рекомендовано носить медицинские маски в общественных местах и транспорте.

Ранее, 1 июля 2022 года, Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения, введённые прежде. Включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время.

Также мы рассказывали, когда в Нижнем Новгороде ожидается новая волна коронавируса. Мелик-Гусейнов рассказал о возможном возвращении масочного режима. А в Роспотребнадзоре пояснили, какой может быть новая волна ковида и стоит ли ждать "кентавра".