Мелик-Гусейнов рассказал нижегородцам о симптомах коронавируса новой волны

Заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал нижегородцам о симптомах, наблюдаемых в новую волну коронавируса. Он также указал, как следует лечиться. Этими сведениями министр поделился в своём телеграм-канале.
– В подавляющем числе случаев ковид протекает бессимптомно. Возникает ощущение переутомления и слабости. Но за один-два дня состояние снова приходит в норму, – пишет Давид Мелик-Гусейнов.
К основным симптомам новой волны коронавируса он отнёс следующие: боли в горле, насморк, воспалённые лимфоузлы (редко), кашель, сильная потливость, общая слабость, температура.
По словам министра, симптомы проходят быстро или же динамически снижаются через два-три дня при отсутствии хронических диагнозов.
– Лечение в этом случае – симптоматическое. Если есть хронические болезни, необходима консультация врача, – добавил замгубернатора. – Помимо мультисимптомных препаратов будет рекомендована этиотропная терапия.
Он также подчеркнул, что если симптомы продолжают нарастать, появляются одышка, боли, учащённый пульс или скачки артериального давления – требуется обратиться к врачу.
Напомним, больше тысячи нижегородцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки.