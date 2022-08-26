Две школы Дзержинска вошли в число лучших образовательных организаций Нижегородской области

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало ежегодный рейтинг лучших школ России, федеральных округов и регионов. По результатам экспертного исследования два образовательных учреждения Дзержинска вошли в число лучших школ региона по количеству выпускников, ставших студентами ведущих вузов страны. Это школа № 2 с углублённым изучением предметов физико-математического цикла и гимназия № 38.

«С 1 сентября выпускники 2022 года станут студентами передовых университетов и институтов России. Это лучшее подтверждение высокого уровня образования, которое дают наши школы. Безусловно, это достижение не только каждого из ребят, но и тех педагогов, которые были с ними рядом все 11 лет обучения в школе. Поздравляю педагогические коллективы и руководителей школы № 2 и гимназии № 38, выпускников и их родителей и желаю новых успехов в предстоящем учебном году. Ждем вас после окончания вузов на дзержинских предприятиях и в учреждениях! Я надеюсь, что в следующем году в рейтинг войдет еще больше образовательных учреждений Дзержинска», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

По словам директора средней школы № 2 Елены Лушиной, из 45 выпускников 2022 года в высшие учебные заведения поступили 44 человека.

«Большинство выбрали нижегородские вузы – архитектурно-строительный университет, в частности, университет имени Лобачевского, лингвистический университет Добролюбова. Сразу 14 наших выпускников поступили в московские вузы – Высшую школу экономики, физико-технический институт, МГУ, экономический университет имени Плеханова и другие вузы. Еще трое новый учебный год начнут в Санкт-Петербурге. Каждый из ребят вступает в новую взрослую жизнь, и каждому я желаю добиться больших успехов в той сфере, которую он выбрал. И, конечно, навещайте свою родную школу № 2 и помните, что вы – выпускники юбилейного для школы года!» – сказала она.

Школа № 2 с углублённым изучением предметов физико-математического цикла

Отметим, что гимназия № 38 вошла в рейтинг лучших школ региона агентства RAEX по конкурентоспособности выпускников уже в третий раз. В 2022 году она выпустила 61 человека, в том числе 15 медалистов, и заняла в рейтинге 17 место. Школа № 2, в свою очередь, расположилась на 11 месте, уступив учреждениям из Нижнего Новгорода и Сарова.

Справка:

Рейтинги лучших школ России по конкурентоспособности выпускников показывают, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие университеты страны. Рейтинги базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2020 и 2021 года. Всего агентством обработана информация о поступлении 220 тыс. выпускников.