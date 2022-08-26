Павел Пашинин поздравил «Опору России» с 20-летием

25 августа 2022 года депутат городской Думы Нижнего Новгорода Павел Пашинин принял участие в мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России».

На торжественной церемонии также присутствовали заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, председатель Нижегородского регионального отделения «Опоры России» Ирина Садовникова, исполнительный директор – Татьяна Железнова и члены организации.

Ирина Садовникова рассказала об истории создания организации, а также об активном взаимодействии с городской Думой Нижнего Новгорода. «За последние два года нижегородское отделение провело большое количество экспертных оценок регулирующего воздействия для нормативных актов, принимаемых городской Думой», – пояснила она.

В свою очередь Павел Пашинин поздравил организацию с юбилеем и вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма за многолетний добросовестный труд от имени депутатов и председателя городской Думы Олега Лавричева.

«Уже два десятилетия организация объединяет бизнес-сообщество, а это способствует формированию благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности как в городе, так и в целом в стране. Все эти годы «Опора России» не раз оправдывала свое название, ваша работа способствует защите интересов предпринимателей, развитию малого и среднего бизнеса, что позитивно отражается на качестве жизни нижегородцев, позволяет создавать дополнительные рабочие места, пополнять городской бюджет», – сказал Павел Пашинин, обращаясь к собравшимся.

Он добавил, что огромную роль при этом играет нормотворческая и законодательная инициатива. «Опора России» является эффективной площадкой для диалога между бизнесом и властью, так как организация участвует в разработке и реализации нормативно-правовых актов, которые направлены на развитие бизнеса. Городская Дума открыта для сотрудничества с предпринимательским сообществом и находится в постоянном взаимодействии. Мы продолжаем и будем продолжать совместно работать на благо нашего города», – сказал Павел Пашинин в заключение.

Справка:

За многолетний добросовестный труд и в связи с 20-летием Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

Почетной грамотой городской Думы Нижнего Новгорода были награждены:

• Панкова Светлана Викторовна – руководитель Комитета по туризму НРО «Опора России»

• Власова Елена Геннадьевна – член Контрольно-ревизионной комиссии НРО «Опора России»

Благодарственные письма городской Думы Нижнего Новгорода были вручены трем членам НРО «Опора России»:

• Алелековой Татьяне Михайловне

• Барановской Елене Владимировне

• Скокову Сергею Михайловичу