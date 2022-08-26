Игорь Маковский: мы выполним все работы на освобождённых территориях точно в срок

На заседании специального оперативного Штаба «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» генеральный директор энергокомпаний заслушал доклады участников инфраструктурного спецпроекта по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода электросетевой инфраструктуры Харьковской, Запорожской, Херсонской областей и Левобережного района города Мариуполя.

Особо подчеркивалось, что энергокомплекс будет полностью готов к отопительному сезону, с учетом возможности работы в автономном режиме, точно в установленные сроки.

«Обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей – это наша главная цель и задача, несмотря ни на какие внешние факторы. От результатов нашей работы напрямую зависит комфорт и безопасность более 2,5 миллионов жителей освобожденных территорий, работа социально значимых и промышленных объектов, а значит – скорейшее восстановление нормальной жизни в регионах», – подчеркнул Игорь Маковский.