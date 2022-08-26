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Общество26 августа 2022 6:59

Шесть домов Автозаводского района остались без света 26 августа

На системах ЖКХ проходят плановые работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Шесть домов Автозаводского района Нижнего Новгорода остались отключенными от электроснабжения сегодня, 26 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Так, с 09:00 до 16:00 света не будет в домах № 14,16,18,18/1,8/2 по улице Мельникова и в доме № 25 по улице Переходникова.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно. Например, вчера свет и горячую воду отключили частично в двух районах города.