Шесть домов Автозаводского района остались без света 26 августа

Шесть домов Автозаводского района Нижнего Новгорода остались отключенными от электроснабжения сегодня, 26 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Так, с 09:00 до 16:00 света не будет в домах № 14,16,18,18/1,8/2 по улице Мельникова и в доме № 25 по улице Переходникова.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно. Например, вчера свет и горячую воду отключили частично в двух районах города.