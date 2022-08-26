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Новости компаний26 августа 2022 6:58

Эстафета «Юный пожарный» прошла в детском лагере в рамках акции «Безопасное лето»

Источник:kp.ru

17 августа в детском оздоровительном лагере им. Юрия Гагарина, в рамках акции «Безопасное лето», была проведена эстафета «Юный пожарный», в которой приняли активное участие ребята из 1, 2 и 3 отрядов.

Пожарная эстафета состояла из нескольких этапов: одевание боевой одежды пожарного, подача воды из ствола со сбиванием мяча, а также разгадывание викторины на противопожарную тематику. Все этапы проходили под чутким наблюдением личного состава пожарной части.

Результаты прохождения этапов эстафеты фиксировались. Ребятам выдалась прекрасная возможность почувствовать себя в роли настоящих пожарных, выполняющих боевые задачи и получить положительные эмоции. По итогам мероприятия все участники эстафеты были награждены сертификатами и памятными призами.

«Подобные мероприятия очень нужны и важны. Дети должны быть готовыми к нестандартным ситуациям, в частности, к пожарам, которые, к сожалению, иногда случаются. Задача такого мероприятия – научить ребенка не бояться, не теряться, а отнестись спокойно, взвешенно и быстро реагировать», – сказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.