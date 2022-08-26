Пожар в Воротынском районе окружили 90-километровыми защитными полосами

Лесной пожар в Воротынском районе, бушующий уже почти две недели, окружили 90 километрами защитных полос. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- За прошедшие дни в Воротынском районе была выполнена огромная работа –здесь было проложено более 90 километров минерализованных полос, - отметил Глеб Никитин. – По размерам это как дорога от Нижнего Новгорода до Арзамаса. Только людям все это пришлось делать в глухом лесу, на болотах, под палящим солнцем и в дыму.

Вместе с делегацией российского правительства губернатор облетел границы пожара в Нижегородской области и Республике Марий Эл. После этого в поселке Кузьмияр прошло совещание, где обсуждалась ситуация с лесными пожарами.

- Сегодня получили хорошую оценку предпринятым действиям от Дмитрия Григоренко, который возглавляет комиссию по ликвидации пожаров, - отметил Глеб Никитин. – Но контроль не ослабляем. В лесах сохраняется высокий уровень пожароопасности. Их посещение запрещено.