Щенков собаки нижегородского губернатора продают за 20 тысяч рублей

Месяц назад Бонита принесла сразу 12 малышей. Фото: Екатерина Никитина

В Нижнем Новгороде выставили на продажу щенков собаки, принадлежащей семье губернатора Глеба Никитина. Объявление разместила на своей странице в соцсети его супруга Екатерина Никитина.

По словам хозяйки, ирландский сеттер Бонита родила в конце июля сразу 12 малышей: 10 мальчиков и две девочки. Девочек и одного мальчика уже забрали, осталось еще 9 щенков мужского пола. Малышей продают по цене 20 тысяч рублей.

- Эта порода - ирландский сеттер - очень хороша как семейная собака. Добродушны, в меру игривы, невероятно красивы и очень, очень человекоориентированны. А при необходимости могут быть отличными помощниками на охоте, - говорится в сообщении.

Интернет-пользователи в комментариях восхитились фотографией чудесных малышей, а знающие заводчики подтвердили, что собаки данной породы – отличные компаньоны.