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Общество26 августа 2022 5:56

Игорь Богданов покидает пост директора нижегородской школы №91

Он руководил учреждением 30 лет
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА

Игорь Богданов уходит с поста директора нижегородской школы №91, которой он руководил 30 лет. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на выпускников образовательного учреждения.

Как говорит сам Богданов, 70 лет – достойный повод для выхода на заслуженный отдых.

- Любое дело, за которое брался наш коллектив, выполнялось творчески, взахлеб, как в последний раз. Для меня это не была работа - это была моя жизнь. Но мы никогда не были первыми, «серость» нас ненавидела и в любой момент готова была «укусить», - вспоминает Игорь Богданов.

Вместе с тем он признался, что испытывает тревожное чувство по поводу нынешнего состояние образования и считает, что «школа перестает быть храмом науки».

Кто будет назначен новым директором школы №91, пока неизвестно.