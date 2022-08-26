Игорь Богданов покидает пост директора нижегородской школы №91

Игорь Богданов уходит с поста директора нижегородской школы №91, которой он руководил 30 лет. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на выпускников образовательного учреждения.

Как говорит сам Богданов, 70 лет – достойный повод для выхода на заслуженный отдых.

- Любое дело, за которое брался наш коллектив, выполнялось творчески, взахлеб, как в последний раз. Для меня это не была работа - это была моя жизнь. Но мы никогда не были первыми, «серость» нас ненавидела и в любой момент готова была «укусить», - вспоминает Игорь Богданов.

Вместе с тем он признался, что испытывает тревожное чувство по поводу нынешнего состояние образования и считает, что «школа перестает быть храмом науки».

Кто будет назначен новым директором школы №91, пока неизвестно.