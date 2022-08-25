Шесть нижегородских врачей получили награды на Всероссийском конкурсе

Шесть медиков Нижнего Новгорода стали призёрами и победителями Всероссийского конкурса врачей-2022. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

Врач Приволжского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства Алексей Новожилов занял первое место в номинации "Лучший оториноларинголог". Второе место в номинации "Лучший санитарный врач" досталось сотруднику Нижегородского областного центра крови имени Н.Я. Климовой Михаилу Бирюкову.

Ректор ПИМУ Николай Карякин и врач-травматолог-ортопед, руководитель лаборатории аддитивных технологий Института травматологии и ортопедии ПИМУ Роман Горбатов получили награды в специальной номинации "За вклад в развитие медицины, внесённый представителями фундаментальной науки".

В том числе за создание нового метода диагностики наград удостоились заведующий лабораторией эпидемиологии вирусных гепатитов Нижегородского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной Анастасия Полянина и представитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Юлия Ильиных.

- Поздравляю нижегородских специалистов с победами на Всероссийском конкурсе врачей-2022. Это не только значимое личное достижение, но и показатель успешного развития медицинских организаций. Признание профессионального сообщества дает стимул для того, чтобы двигаться вперед. Самое главное, стремление стать лучше положительно отражается на качестве работы, а, значит, на здоровье людей», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.