Дмитрий Медведев посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области

Заместитель председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев 24 августа побывал с визитом в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Совета безопасности.

- На полигоне в «Мулино» Дмитрий Медведев ознакомился с подготовкой военнослужащих Западного военного округа в рамках летнего периода обучения, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне мы писали о новых очагах лесного пожара, выявленных в районе Мулинского полигона. Их площадь составила больше 200 гектаров.

- На данный момент именно на землях лесного фонда Нижегородской области больше очагов нет. Однако новые очаги есть в районе Мулинского полигона – на землях Минобороны. Направили в поддержку силы и средства для борьбы с огнем. Оперативно выделяем дополнительные средства на борьбу с пожарами, - рассказал накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.