Нижегородский ДОЛ "Восток" возобновляет смену после массового отравления детей

ДОЛ "Восток" в Семёновском районе Нижегородской области возобновляет свою работу завтра, 26 августа. Об этом сообщили его представители на своей официальной странице в соцсети.

– Мы возвращаемся в Игрополис для того, чтобы довести смену до конца! – сказано на странице сообщества.

Завтра в 09:00 все желающие вернуться в лагерь должны собраться у гипермаркета "Лента" (Московское шоссе, 30в), предварительно оформив заявку, ссылка на которую указана на странице группы.

– Спасибо всем за понимание и поддержку, – добавили представители лагеря "Восток".

Стоит отметить, что в комментариях к этой новости множество пользователей выразили огромную радость от возможности вернуться в лагерь.

Напомним, в отношении руководства детского лагеря "Восток" было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления детей. 16 августа этого года лагерь приостановил свою работу.

Там обнаружили кишечную палочку, а также стафилококк у пяти сотрудников пищеблока ДОЛ "Восток".