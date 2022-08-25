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Общество25 августа 2022 16:24

Сразу три общественных пространства благоустроили в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Проделанную работу оценил глава города Юрий Шалабаев
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Сразу три общественных пространства благоустроили в Ленинском районе Нижнего Новгорода – территорию у Карповской церкви на улице Героя Попова, сквер «Труженикам тыла» и сквер имени Воротынского. Выполненные работы оценил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Благоустройство каждого пространства выполнялось с учетом пожеланий местных жителей, - напомнил мэр. Поэтому у Карповской церкви появилась тихая спокойная проходная территория, в сквере «Труженикам тыла» оборудовали новую детскую площадку с качелями для отдыха. В сквере Воротынского появились детская и спортивная площадка. А особый уют создают высаженные деревья и кустарники.

Также на всех этих территориях тропинки выложили брусчаткой, разместили лавочки и установили освещение. Кроме того, везде появилось дополнительное озеленение.