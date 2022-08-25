Проект террасного парка в Почаинском овраге направлен на госэкспертизу Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект создания террасного парка в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде направлен на госэкспертизу, заключение которой будет готово в сентябре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

Заказчиком создания террасного парка выступает МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода". На реализацию проекта направят 1,64 миллиарда рублей. На эти средства будет оборудован террасный парк, реконструирован коллектор дождевой канализации и произведена инженерная защита склона.