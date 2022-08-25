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Общество25 августа 2022 15:21

Полиция нашла пропавшую в Сормовском районе 15-летнюю девочку

Сейчас ее уже вернули родителям
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Полиция нашла живой пропавшую в Сормовском районе 15-летнюю девочку. Найдена она была в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Она передана законным представителям, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что девочка пропала вчера ночью. Сообщение об ее исчезновении поступило в 22:40 24 августа. Она ушла с детской площадки на улице Ефремова, 16. После этого о местонахождении девочки ничего не было известно. А затем волонтеры поисково-спасательного отряда "Волонтер-НН" начали поиски ребенка. Искали девочку и правоохранительные органы.