Подростки разгромили нижегородские парки и сняли погром на видео

Подростки разгромили нижегородские парки, благоустроенные в последние годы. И все свои бесчинства они сняли на видео. Скандальный ролик был опубликован телеграм-каналом «Нижний № 1».

- Целая компания малолетних сверхразумов вчера прогулялась по городу. Результат — вандализм сразу в нескольких благоустроенных парках Нижнего, - говорится в паблике.

На кадрах видно, что подростки сорвали светодиодные ленты на лестнице, а затем принялись раскачивать спортивные тренажеры в парках. Не уцелел даже памятник полицейскому на улице Горького. Один из подростков забрался прямо ему на голову.

Уже известно, что видео теперь попало к сотрудникам правоохранительных органов. Им теперь предстоит провести проверку по данному факту.

Напомним, ранее сообщалось, что в общественных местах Нижнего Новгорода планируется установить камеры видеонаблюдения. Это поможет в борьбе с уличными вандалами.