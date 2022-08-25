ООО "Спартак Юниор" построит детскую футбольную школу в Кстовском районе

ООО "Спартак Юниор" стал инвестором строительства детской футбольной школы в посёлке Ждановский Кстовского района Нижегородской области. Работы начнутся весной 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Школа будет включать в себя мини-футбольный манеж и открытое футбольное поле. Рассчитано учреждение будет на тысячу детей. Их планируется обучать по методике, разработанной в том числе специалистами Академии футбольного клуба "Спартак".

– Инвестор в качестве территории для строительства школы выбрал посёлок Ждановский, расположенный в непосредственной близости к областному центру. Там идёт застройка и развитие территорий, а футбольных школ для детей нет, – добавил гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Также известно, что проект обойдётся в сумму порядка 75 миллионов рублей. Открытие детской футбольной школы позволит создать 20 новых рабочих мест. Ввести учреждение спорта в эксплуатацию планируется к концу будущего года.