"Аллея молодёжи" открылась в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Фото: мэрия Нижнего Новгорода

"Аллея молодёжи" открылась на проспекте Молодёжном в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, где разместили портреты 38 победителей конкурса "Лучшая молодёжь Автозавода". Об этом рассказали в городском департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики.

Отмечено, что на конкурс было подано свыше 50 заявок.

– Каждый участник предоставил заявку на участие в одной из выбранных категорий с характеристикой достижений кандидата за последние два года и видеоролик "Поздравление Автозаводского района с 90-летием" с использованием любимых мест на территории района. После экспертной оценки конкурсных работ были отобраны 38 победителей, – пояснили в департаменте.

А также подчеркнули, что цель конкурса состояла в том, чтобы оказать содействие культурному, социальному, патриотическому и интеллектуальному развитию молодёжи, поддержать молодёжь Автозаводского района и популяризовать молодёжные инициативы.