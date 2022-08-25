Пластиковую дорожную разметку обновили на восьми участках Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде почти завершились работы по обновлению пластиковой дорожной разметки на восьми участках города. Сейчас подходят к концу работы на проспекте Гагарина. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, разметку "пластиком по пластику" со светоотражающими элементами нанесли на Мызинском мосту, на Метромосту, на Канавинском и Молитовском мостах, на Казанском шоссе, проспектах Ленина и Гагарина и на улице Родионова. Работы проводились в тёмное время суток.

– Основная идея выполнения этих работ – обеспечение долговечности разметки. Это делается на дорогах города впервые и позволит после выхода из зимнего содержания дорог иметь весной разметку практически 100% на данных участках, – пояснил директор МБУ "СМЭУ" Николай Мамонов. – Сейчас работы идут на проспекте Гагарина. Это последний участок проведения данных работ, которые уже выполнены в соответствии с контрактом на 99%.

Николай Мамонов также напомнил, что разметка было обновлена в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Соответствующие работы проводятся с апреля текущего года.