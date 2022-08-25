Чат-бот для IT-специалистов заработал в Нижегородской области

Чат-бот для IT-специалистов "НЕЙМАРК. ИТ-поддержка" заработал в Нижегородской области. Ранее пилотный проект был реализован только в ВКонтакте, теперь же он заработал в Viber и Telegram. На сайте организаторов можно выбрать удобный для себя мессенджер, о чём сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

А также в ведомстве отметили, что чат-бот разрабатывался командой АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" совместно с ООО "Облачные технологии" по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

– К нам обращается много разработчиков и представителей IT-бизнеса с вопросами по мерам поддержки. Больше всего интересуются льготами, грантами, а специалисты – вакансиями и в целом развитием отрасли в регионе, – отметил глава региона. – Для более подробных ответов, а также сбора и анализа запросов специалистов я поручил разработать чат-бот для оперативного общения с IT-сектором.

Пользователи чат-бота в том числе могут оставлять комментарии, вопросы и предложения по любой интересующей их теме.