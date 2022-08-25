Бизнес-посол Юрий Коробов: «Усиление импортно-экспортных отношений с Танзанией ослабит последствия санкционного давления Европы»

Бизнес-посол Юрий Коробов: "Наша работа по развитию крепких двусторонних отношений с Танзанией направлена на долгосрочную перспективу!". Фото предоставлено пресс-службой "Российского Общества дружбы с Танзанией"

Перспективные решения о деловом сотрудничестве Танзании и России были приняты во время работы Круглого стола с участием посла Танзании Фредрика Ибрахим Кибута и российского делового сообщества, сообщает Пресс-служба «Российского Общества дружбы с Танзанией».

Сегодня, 25 августа, завершился ряд встреч посла Танзании Фредрика Ибрахим Кибута с представителями бизнеса Тверской области. Визит был организован «Российским Обществом Дружбы с Танзанией», возглавляемым бизнес-послом Юрием Коробовым. Основной темой Круглого стола стало обсуждение делового сотрудничества Танзании и России, в результате которого были приняты перспективные решения. Место выбрано не случайно – именно в Завидово в августе состоялся беспрецедентный международный слет юных дипломатов «Россия-Африка-Восток».

В Круглом столе приняли участие вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Светлана Максимова, руководитель Фонда поддержки субъектов АПК Тверской области Валерий Пищулин, директор Центра международного сотрудничества МГТУ «СТАНКИН» Надежда Попова и другие видные общественные деятели, ученые-африканисты и бизнесмены в сельскохозяйственной отрасли.

Участники Круглого стола смогли ознакомиться с российским оборудованием, которое позволит нарастить производственные объемы продуктов питания и добавок к ним. Фото предоставлено пресс-службой "Российского Общества дружбы с Танзанией"

Как говорится в сообщении, участники Круглого стола обсуждали государственно-частное партнерство в создании производственной, логистической и складской инфраструктуры, строительство центров по хранению и переработке фруктов, а также необходимость организации предприятий, осуществляющих сбор урожая. Принято решение о подготовке ряда предложений по увеличению поголовья скота, надоев, проработать вопрос поставок минералов и витаминов для животных. Участники Круглого стола смогли ознакомиться с российским оборудованием, которое позволит серьезно нарастить производственные объемы продуктов питания и добавок к ним.

Также была организована поездка на ведущие сельскохозяйственные предприятия Тверской области. Делегации посетили ЗАО Калининское – крупнейшее производство Тверской области, оснащённое самым современным оборудованием. Фермы ЗАО Калиниское полностью автоматизированы. Молочная продукция хозяйства известна не только в Тверском регионе, но и по всей России. Гости смогли оценить уникальное расположение хозяйства Завидовское.

Для делегации из Танзании была организована поездка на ведущие сельскохозяйственные предприятия Тверской области. Фото предоставлено пресс-службой "Российского Общества дружбы с Танзанией"

«За последние несколько лет Танзания стала примером по-настоящему перспективного направления для инвесторов, особенно в таких областях, как сельское хозяйство, промышленность и туризм, - цитирует Пресс-служба «Российского Общества дружбы с Танзанией» бизнес-посла Юрия Коробова. - Также развиваются совместные гуманитарные и культурные проекты – растет интерес к изучению русской культуре в Танзании, в университете Додомы открылся бакалавриат по изучению русского языка».

Юрий Коробов также отметил, что Россию и Танзанию связывают десятилетия плодотворного международного партнерства, двусторонние связи между странами носят дружеский характер, и в основе этих отношений лежат взаимное уважение и понимание интересов друг друга.

«В настоящее время в Россию из Танзании поставляется кофе, чай, мате, пряности, масличные семена и плоды, лекарственные растения, табак. К этим товарам в ближайшем будущем могут добавиться экзотические фрукты, сырье для производства соков и нектаров, живые цветы, рыба и морепродукты, - говорит бизнес-посол. - С приходом на российский рынок продукции из стран Африки нашей экономике будет проще справиться с последствиями санкционного давления со стороны Европы. Танзания в свою очередь вывозит из России злаки, бумагу и картон, удобрения, алюминий и изделия из него, топливо, напитки и уксус. Также хорошо зарекомендовали себя в Африке российские грузовики, мотоциклы, сельскохозяйственная техника, оборудование для молочной промышленности и мясопереработки. Сегодня мы используем все возможности по развитию взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами, в том числе и с Танзанией, – подчеркивает Юрий Коробов, – наша совместная работа по развитию крепких двусторонних отношений направлена на долгосрочную перспективу, на многие десятилетия вперед».