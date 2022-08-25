Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы

Грозы ожидаются в Нижегородской области в ближайшие один-три часа сегодня, 25 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, непогода может продлиться до самого вечера.

Напомним, ранее синоптики поделились предварительными прогнозами на сентябрь-2022.

Сейчас мы наблюдаем, что конец августа принёс с собой в Нижегородскую область жару, ясную погоду и припекающее солнце, но каким окажется первый осенний месяц? Затянется ли лето дальше календарного сезона или погода станет более комфортной и прохладной? Читайте подробнее здесь.