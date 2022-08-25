Пропавшую 15-летнюю девочку нашли живой в Нижнем Новгороде сегодня, 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ведомстве добавили, что девочка пропала вчера ночью в Сормовском районе. Сегодня полиция обнаружила её в Канавинском районе города.

– Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает. Она передана законным представителям, – резюмировали в ГУ МВД региона.

Напомним, ранее мы рассказывали, что девочка пропала вчера ночью, 24 августа, в 22:40. Она ушла с детской площадки на улице Ефремова, 16, после чего о местонахождении девочки ничего не было известно. Сегодня поисковики ПСО "Волонтёр" объявили поиски пропавшего ребёнка.