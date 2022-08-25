15-летнюю Надю Грибову ищут в Нижнем Новгороде. Фото: ПСО Волонтёр

15-летнюю Надю Грибову ищут в Нижнем Новгороде. Девушка пропала вчера, 24 августа. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда "Волонтёр" в социальных сетях.

По данным поисковиков, девочка ушла с детской площадки на улице Ефремова, 16 вчера в 22:40. После чего о её местонахождении ничего не было известно.

Приметы Нади: рост 165 см, среднее телосложение, тёмные волосы с малиновым оттенком у корней и карие глаза.

Была одета в чёрную футболку, чёрные кожаные брюки и белые кеды.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8-(831) 291-51-51 или инфоргу поиска: 8-910-135-56-28 Ольга (Мурка), – просят поисковики.

А также призывают распространить информацию о пропаже ребёнка.