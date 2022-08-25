ВТБ в Нижегородской области нарастил кредитный портфель корпоративных клиентов на треть

По итогам работы ВТБ в Нижегородской области в первом полугодии корпоративный кредитный портфель подразделения увеличился на треть, до 57,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств клиентов-юридических лиц вырос на 4% и достиг 47,4 млрд рублей.

Значительный прирост по итогам полугодия показал кредитный портфель крупных компаний. За 6 месяцев он увеличился на 59% и достиг 26,8 млрд рублей. Портфель кредитов в сегменте СМБ на 1 июля превысил 30,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 19%.

Одним из драйверов корпоративного кредитования является проектное финансирование застройщиков. По итогам полугодия более трети регионального кредитного портфеля СМБ приходится на займы предприятий жилищного и коммерческого строительства. Банком заключено с застройщиками 11 соглашений на общую сумму 9,6 млрд рублей. Также значительная часть в портфеле СМБ - 22% - приходится на кредиты предприятиям торговли. В первом полугодии объем финансирования предприятий этой отрасли в регионе вырос на 8% − до 6,9 млрд рублей.

«В первом полугодии бизнес нуждался в надежном финансовом партнере, способном оказать поддержку на всех этапах адаптации к новым экономическим условиям. В этот период у нижегородских предпринимателей были востребованы меры поддержки, которые банк предоставляет как в рамках государственных, так и собственных программ. В первом полугодии в сегменте малого и среднего бизнеса практически каждый четвертый кредит был выдан на льготных условиях. Портфель льготных кредитов с господдержкой компаний СМБ достиг на 1 июля 9,2 млрд рублей. Важнейшим результатом работы нашей команды в первой половине этого года также считаю то, что нам удалось не только сохранить наших действующих клиентов, но и привлечь новых. Например, число предпринимателей, выбравших РКО от ВТБ выросло на 7%. Сегодня банк обслуживает в регионе более 16,5 тысяч клиентов СМБ», - прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

Руководитель регионального подразделения ВТБ также отметил, что в первом полугодии нижегородский бизнес активно размещал свои средства на депозитах. По словам Всеволода Евстигнеева, «в результате резкого роста ключевой ставки предприниматели получили возможность зафиксировать максимальную доходность по вкладам и в дальнейшем направить её на развитие бизнеса». По итогам 6 месяцев портфель привлеченных средств корпоративных клиентов ВТБ в Нижегородской области составил 47,4 млрд рублей (+4% к началу года). Наибольший объем в нем - 35 млрд рублей - составляют средства клиентов СМБ, портфель которых за первое полугодие увеличился более чем на треть.