Сотрудницу автозаводского ломбарда обвиняют в присвоении более 8 млн рублей

Сотрудницу одного из ломбардов Автозаводского района Нижнего Новгорода обвиняют в присвоении особо крупной суммы денег. Согласно информации, размещённой на официальном сайте районного суда, женщина присвоила более 8 миллионов рублей. В отношении неё возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, некая К. сформировала фиктивные залоговые билеты с помощью персональных данных клиентов, будучи приёмщиком-оценщиком ломбарда с октября 2018 года по сентябрь 2020 года, и обокрала работодателя на сумму свыше 8 миллионов рублей. Деньги она тратила на личные нужды.

Свою вину женщина признала в полном объёме, в содеянном раскаялась и взяла на себя обязательства по возможности погасить причинённый ею материальный ущерб. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Суд рассмотрит её уголовное дело 8 сентября 2022 года в 14:30.