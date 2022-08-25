Пожилым нижегородцам рекомендовали не выходить на улицу из-за жары

Из-за установившейся в Нижегородской области аномальной жары пожилым людям не рекомендуют выходить на улицу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Обычно сильная жара провоцирует рост числа сосудистых катастроф и летальных исходов, - напомнил министр. - В зоне повышенного риска - люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

В связи с этим нижегородцам рекомендуют не выходить на улицу в часы зноя. А уж если вышли, то обязательно надевать летние головные уборы и пить достаточное количество воды.

- Если вы принимаете какие-либо лекарства для лечения своего хронического заболевания, не прерывайте схему лечения, - обратился к нижегородцам Давид Мелик-Гусейнов. - Берегите себя и своих близких.