Штрафы, плохая кредитная история, арест имущества – что ждет должника за электроэнергию

Долги за электроэнергию могут привести к дополнительным расходам.

1. Начисление пени. Напомним, по закону оплачивать потребленный энергоресурс необходимо ежемесячно до 10 числа месяца. Уже на 31 день просрочки платежа начинают начисляться пени.

2. Плохая кредитная история. О просрочках платежа гарантирующий поставщик может сообщать в бюро кредитных историй. То есть придя в банк за кредитом, должник может получить отказ в связи с попаданием в список недобросовестных плательщиков.

3. Изъятие имущества. В рамках исполнительного производства судебные приставы могут описать имущество неплательщика и затем реализовать его в счет погашения долга.

4. Удержание средств с банковских счетов. По решению суда из зарплаты или иных доходов неплательщика может удерживаться необходимая сумма в счет погашения долга. Кроме того, на автотранспорт должника может быть наложен запрет на регистрационные действия. То есть продать автомобиль уже не получится.

5. Запрет на вылет. Должникам вылететь за границу, не рассчитавшись по долгам, не получится. Не редкость, когда нижегородцы из аэропорта отправляются не в отпуск, а в банк – оплачивать задолженность и штрафы.

6. Отключение электроэнергии. В квартире или частном доме должника может быть отключено электричество за долг в размере более 2-х нормативов потребления. Более того, неплательщику, кроме суммы долга, придется оплатить затраты на работы по отключению и подключению.

7. Лишение льгот и субсидий. Должника могут лишить права на получение льгот от социальной защиты населения: единовременных денежных компенсаций и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«ТНС энерго НН» призывает не задерживать платежи за электроэнергию. Кроме самой задолженности неплательщику придется столкнуться с дополнительными расходами, штрафами и судебными издержками.