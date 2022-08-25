Число коек для пациентов с коронавирусом в Нижегородской области выросло до 500

За последнюю неделю число коек для пациентов с коронавирусом в Нижегородской области выросло с 300 до 500. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Сейчас мы фиксируем рост числа госпитализаций с коронавирусом, - отметил министр. – Подъем начался еще на прошлой неделе. Одновременно задействуем новые коечные ресурсы. Сейчас для пациентов с коронавирусом у нас работают 500 коек. Еще неделю назад их было 300.

По словам министра, на сегодняшний день 10 пациентов в Нижегородской области находятся на ИВЛ. Еще 134 человека подключены к системе обеспечения кислородом.

- Конечно, это пока не такие большие цифры, как в предыдущие волны. Но за каждой цифрой стоит жизнь человека. К тому же подъем заболеваемости только начался, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, ранее сообщалось, что новая волна коронавируса ожидается в Нижегородской области в августе. Она будет связана с распространением штамма «кентавр». Однако пока случаев заражения этим штаммом в регионе не выявлено.