Свет и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 25 августа

Электроснабжение и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 25 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Автозаводский район:

С 08:30 до 17:00 света не будет в доме № 5 по улице Плотникова.

Советский район:

С 09:00 до 15:00 горячую воду отключили в доме № 12 по улице Студенческой.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.