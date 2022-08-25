Лесной пожар тушат на территории Мулинского полигона в Нижегородской области

Не успели на востоке Нижегородской области завершиться мероприятия по ликвидации крупного лесного пожара в Воротынском районе, как беда случилась на западе: новые очаги возгорания были зафиксированы в Володарском районе. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил президенту России в ходе своего доклада о лесопожарной обстановке в регионе.

- На данный момент именно на землях лесного фонда Нижегородской области больше очагов нет. Однако новые очаги есть в районе Мулинского полигона – на землях Минобороны. Направили в поддержку силы и средства для борьбы с огнем. Оперативно выделяем дополнительные средства на борьбу с пожарами, - рассказал Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, природный пожар на Мулинском полигоне начался 19 августа, и сейчас его площадь превышает 200 гектаров.

Напомним, накануне сообщалось, что крупный лесной пожар площадью более 6 тысяч гектаров в Воротынском районе локализован, продолжается работа по его ликвидации.