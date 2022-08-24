Фестиваль «Столица закатов» продолжится в Нижнем Новгороде в 2023 году

Фестиваль «Столица закатов» продолжится в Нижнем Новгороде и в 2023 году. На его организацию и продвижение регион получит от Ростуризма 40 миллионов рублей. Эти средства были выделены Нижегородской области по итогам конкурсного отбора.

- Нижегородская область ярко заявила о себе еще в год своего 800-летия, - напомнила заместитель главы Ростуризма Евгения Чухнова. – Одним из самых ярких мероприятий стал фестиваль «Столица закатов». Он стал популярным и в событийной программе на 2022 год. Уверена, что фестиваль продолжит удивлять зрителей и в следующем году.

Всего на конкурс поступило 134 заявки от 57 субъектов России. Заявка от Нижегородской области получила высший бал.

- Фестиваль «Столица закатов» стал визитной карточкой Нижегородской области, - рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. - Мы активно развиваем событийный туризм, и фестиваль «Столица закатов» — точка притяжения как для жителей, так и для гостей Нижегородской области.