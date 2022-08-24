Насосные станции на Космической и Подворной включены в список ремонта ливневой канализации в Нижнем Новгороде

Ливневые насосные станции на улицах Космической и Подворной в Нижнем Новгороде дополнительно включены в ремонтный список 2022 года. Об этом «Комсомолке» сообщили в городском департаменте благоустройства.

- По состоянию на 22 августа, отремонтировано 19 колодцев из 30, проложено 187 из 399 метров коллекторов, - добавили в департаменте.

По информации «Управления инженерной защиты территорий города», подрядчик уже приступил к ремонту ливневой насосной станции на Космической. Стоимость работ превышает 10,8 млн рублей. Документы по объекту на Подворной находятся на согласовании. Здесь работы по нему оцениваются в 6 млн рублей.

- По поручению главы города Юрия Шалабаева мы уже начали работу над формированием программы по строительству сетей ливневой канализации в городе на ближайшие 10 лет, которую в конце года планируем презентовать депутатам. Далее будем обсуждать вопрос финансирования программы, - сказал заместитель мэра Дмитрий Сивохин на недавнем заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству.