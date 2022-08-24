Отделение следж-хоккея будет открыто в одной из спортшкол Нижнего Новгорода ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Отделение по хоккею на санях для людей с ограниченными возможностями будет открыто в одной их спортивных школ Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Мэр Нижнего Новгорода рассказал также об уже открытых спортивных отделениях для детей.

Секцию по голболу для слабовидящих детей организовали в спортшколе «Олимп» в этом году. В командной игре «голбол» нужно забросить мяч, в который встроен колокольчик, в ворота соперника.

В спортшколе №12 открыли отделение по спортивному ориентированию для слабослышащих, а в школе олимпийского резерва №13 по настольному теннису открывается отделение тенниса для слабовидящих.

– Считаю очень важным давать детям с особыми потребностями те же возможности, что и полностью здоровым маленьким нижегородцам, – отметил Юрий Шалабаев.