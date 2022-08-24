Игорь Маковский: обеспечение надежного электроснабжения – основная задача кировских энергетиков

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в рамках рабочей поездки в Кировскую область провел осмотр базы Кировского городского района электрических сетей филиала «Кировэнерго».

Оперативный и ремонтный персонал РЭС обеспечивает надежность и качество электроснабжения потребителей столицы региона, в круглосуточном режиме обслуживая 20 подстанций 110 и 35 кВ. В их числе современный центр питания – подстанция 110/35/10 кВ «Урванцево», построенная только на отечественном оборудовании и технологиях.

В продолжение работы в регионе состоялась встреча руководителя энергокомпаний с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым. Стороны обсудили подготовку «Кировэнерго» к безаварийному прохождению отопительного периода. Все работы по этому направлению будут завершены в срок до 1 октября.

Отдельной темой стала реализация проекта по праздничной подсветке к 650-летию города Кирова. Напомним, что в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме между Правительством Кировской области и ПАО «Россети Центр» было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве, в рамках которого энергетики украсят город к празднику.

«Главная цель нашей работы остается неизменной – повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. Помимо этого, специалисты «Кировэнерго» имеют все необходимые компетенции для своевременного выполнения взятых на себя обязательств по реализации праздничной подсветки города, чтобы Киров встретил свое 650-летие во всей красе. Уверен, что результат порадует жителей региона и станет визитной карточкой кировских энергетиков», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.