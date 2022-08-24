Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 16:27

Более 190 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Нижегородскую область

Вакцина распределяется по поликлиникам города и области
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Более 190 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Нижегородскую область

Более 190 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Нижегородскую область

Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

190, 5 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» поступило в Нижегородскую область. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

По данным управления, сегодня – 24 августа 2022 года – вакцина распределяется по поликлиникам и уже скоро жители города и области смогут сделать прививку.

Управление Роспотребнадзора сообщает, что некоторые категории граждан могут пройти вакцинацию бесплатно. Это дети с 6 месяцев до 18 лет, обучающиеся по программе СПО, работники образовательных и медицинских организаций, работники транспорта, работники коммунальной сферы, граждане старше 60-ти лет, беременные женщины, лица, призванные на военную службу, лица с хроническими заболеваниями.

Бесплатно прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства, учебы или работы. Привиться можно и в коммерческих медицинских центрах, тогда в организации необходимо заранее уточнять стоимость и наличие вакцин.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области рекомендует вакцинироваться до начала сезонного заражения вирусом. Специалисты советуют пройти иммунизацию против гриппа в сентябре - ноябре.