Более 190 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Нижегородскую область Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

190, 5 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» поступило в Нижегородскую область. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

По данным управления, сегодня – 24 августа 2022 года – вакцина распределяется по поликлиникам и уже скоро жители города и области смогут сделать прививку.

Управление Роспотребнадзора сообщает, что некоторые категории граждан могут пройти вакцинацию бесплатно. Это дети с 6 месяцев до 18 лет, обучающиеся по программе СПО, работники образовательных и медицинских организаций, работники транспорта, работники коммунальной сферы, граждане старше 60-ти лет, беременные женщины, лица, призванные на военную службу, лица с хроническими заболеваниями.

Бесплатно прививку против гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства, учебы или работы. Привиться можно и в коммерческих медицинских центрах, тогда в организации необходимо заранее уточнять стоимость и наличие вакцин.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области рекомендует вакцинироваться до начала сезонного заражения вирусом. Специалисты советуют пройти иммунизацию против гриппа в сентябре - ноябре.