Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Дзержинске, где пострадали 10 человек

Нижегородская прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Дзержинске, где пострадали 10 человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, серьезное ДТП произошло в Дзержинске днем 24 августа – там иномарка столкнулась с пассажирским автобусом. Сначала сообщалось о том, что травмы получили девять пассажиров маршрутки, однако позже появилась информация о десяти пострадавших.

- По предварительным данным, в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля пострадали 9 пассажиров и кондуктор, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На место происшествия уже выехали сотрудники дзержинской прокуратуры. Им предстоит выяснить обстоятельства происшествия и координировать действия правоохранительных органов и аварийных служб.

- В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение законодательства, - говорится в сообщении. – В случае выявленных нарушений будут приняты меры.