Традиционная педагогическая конференция в Дзержинске впервые прошла в выездном формате

24 августа руководители школ, детских садов и учреждений дополнительного образования Дзержинска приняли участие в традиционной педагогической конференции, посвященной началу нового учебного года. В этот раз она впервые прошла в выездном формате – на теплоходе «Москва-143». Мероприятие посетил глава города Дзержинска Иван Носков.

«На предстоящий учебный год перед педагогическими коллективами стоят масштабные задачи, в том числе связанные с реализацией федерального проекта «Школа Минпросвещения России». И одна из важнейших, на мой взгляд, – развитие патриотического воспитания наших детей. Для этого мы вводим в школах начальную военную подготовку, еженедельное поднятие флага и исполнение гимна. Любовь к малой родине начинается с малого, в том числе с уважения к государственной символике. Обещаю учреждениям и в следующем году поддержку администрации города. Вместе с вами обязательно продолжим обновлять школы и детские сады города, чтобы наши дети учились в самых современных условиях», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков и положительно оценил новый формат педконференции.

Работа августовской педагогической конференции была организована по двум секциям – дошкольного и школьного образования. С помощью решения кейсовых задач участники конференции анализировали уже используемые практики и методики и вырабатывали основные направления своей работы в новом учебном году в рамках проекта «Школа Минпросвещения России». По словам заместителя главы города Ольги Палеевой, основная цель проекта – создание равных качественных условий обучения и воспитания для всех детей.

«С 1 сентября наши школы начинают работать по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам. Мы активно входим в развитие Российского движения школьников и молодежи, активизируем работу школьных театров, школьных спортивных клубов и творческих кружков, планируем развивать сетевое взаимодействие с вузами, техникумами и колледжами. Разумеется, сохраняя те традиции, которые десятилетиями складывались в системе образования Дзержинска. Нам важно, чтобы у каждого ребенка была возможность изучать разные направления и выбирать то, что ему наиболее интересно, а у каждого педагога – развиваться в своей профессии», – рассказала она.

Мероприятие посетил глава города Дзержинска Иван Носков

В 2022-2023 учебном году в Дзержинске будут работать все учреждения образования. В школы придут более 23 тысяч школьников, в том числе 2,5 тысячи первоклассников. Порядка 11 тысяч дошкольников будут заниматься в детских садах и около 6 тысяч ребят – в учреждениях дополнительного образования. Всего в системе образования на сегодняшний день работают 4,5 тысячи сотрудников, около 2 тысяч из которых – педагогические работники.

Напомним, в настоящее время в учреждениях дополнительного образования Дзержинска продолжается запись в кружки и секции на 2022-2023 учебный год. Запись доступна через систему «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области» и в самих учреждениях.