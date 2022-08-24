Владимир Тарасов: «Город стал доступнее для пенсионеров»

Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Владимир Тарасов прокомментировал начало тестирования новой маршрутной системы города, в частности, он отметил, что распространение действия льгот и социальных проездных на маршруты частных перевозчиков благоприятно скажется на доступности города:

«Нижний Новгород, как и любой другой крупный город, имеет сложную и разветвленную систему общественного транспорта, которая должна эффективно связывать все районы. Город – он как живой организм, он постоянно и динамично меняется. Сейчас назрели изменения в транспортной системе, чтобы сделать наш общественный транспорт более доступным и комфортным для жителей нашего города. Разработчики схемы тесно работали с экспертным сообществом, а также в рамках общественных слушаний обсуждали с жителями районов все преобразования, учитывая замечания нижегородцев при создании новой системы.

Сейчас, со стартом тестирования новой маршрутной системы, льготные проездные начинают действовать не только во время поездки на муниципальном транспорте, но и на маршрутных такси, что позволит всем пассажирам иметь более широкий выбор для передвижения, сократить время ожидания на остановках и получить возможность сэкономить на поездках. Депутаты городской Думы достаточно давно говорили о необходимости распространения действия социальных проездных и льгот на маршруты частных перевозчиков, сейчас мы видим результат нашей общей плодотворной работы в данном направлении.

Для меня как регионального координатора федерального партийного проекта «Старшее поколение» особо ценно то, что благодаря новым изменениям город стал доступнее для пенсионеров. Представители старшего поколения смогут с большим комфортом посещать как медицинские и социальные учреждения, так и культурные мероприятия, театры, музеи, смогут активнее участвовать в жизни нашего города и открыть для себя свой любимый Нижний Новгород с новой стороны».