Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 14:36

На участке набережной Гребного канала запретят парковку с 14 сентября

Ограничения будут действовать на территории местного проезда
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
На участке набережной Гребного канала запретят парковку с 14 сентября. ФОТО: ЦОДД НН

На участке набережной Гребного канала запретят парковку с 14 сентября. ФОТО: ЦОДД НН

В Нижнем Новгороде с 14 сентября будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на участке набережной Гребного канала. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- Ограничения будут действовать на участке местного проезда набережной от дома № 180г до дома № 177 в микрорайоне Слобода Печеры, - говорится в сообщении. – Данные изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

В связи с изменения в движении транспорта нижегородцев просят тщательнее продумывать свой маршрут и следовать указаниям дорожных знаков.